Frango crocante

Calorias: 238 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

· 6 colheres (sopa) de suco de limão

· 2 copos (americano) de iogurte

· 2 colheres (sopa) de mostarda

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

· 6 peitos de frango

· 2 colheres (sopa) de óleo

· 4 colheres (sopa) de manteiga

· 6 colheres (sopa) de gergelim



Modo de preparo

Misture 4 colheres (sopa) de suco de limão, o iogurte e a mostarda. Tempere com sal e pimenta. Acrescente o frango e deixe descansar por 30 minutos. Escorra os peitos de frango e tempere com o suco de limão restante. Em uma frigideira, aqueça o óleo e a manteiga e doure o frango. Aqueça o forno a 200 ºC. Disponha os filés em uma assadeira, tempere com sal e pimenta e polvilhe com metade do gergelim. leve ao forno por 5 minutos. Vire os filés e polvilhe o outro lado com o gergelim restante. Leve novamente ao forno por mais 5 minutos e sirva.