Frango cremoso com pêssego

Calorias: 522 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 3 dentes de alho

. 4 colheres (sopa) de azeite

. 2 colheres (sopa) de cebola

. 1 peito de frango

. 1 colher (chá) de páprica

. 1 colher (chá) de gengibre

. Sal e pimenta a gosto

. 1/2 tablete de caldo de galinha

. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1/3 de xícara (chá) de leite de coco

· 1/4 de lata de pêssego em calda, cortados em fatias



Modo de preparo

Pique o alho. Ponha, num refratário médio com tampa, o azeite, a cebola picada e o alho e leve ao micro-ondas em potência alta por três minutos. Misture. Retire a pele e os ossos do frango. Corte a carne em filés finos e tempere-a com a páprica, o gengibre ralado, o sal, a pimenta e junte aos temperos refogados. Numa tigela, dissolva o tablete de caldo de galinha em uma xícara de água fervente e misture à farinha de trigo. Acrescente o leite de coco e despeje sobre os filés de frango. Tampe e leve ao micro-ondas na mesma potência por 11 minutos ou até a carne ficar macia e o caldo cremoso. Se desejar, sirva a carne com fatias de pêssego.