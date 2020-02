Frango Cremoso

Calorias: 360 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 500 g de filé de peito de frango

· Sal e suco de limão a gosto

· 1 lata de cremem de leite sem soro

· 1 pacote de sopa de cebola

· 1 copo de requeijão

· 1 lata de milho com a água

· 1 colher (sopa) de salsa picada

· Batata palha a gosto



Modo de preparo:

Aqueça o forno a 200 ºC. Tempere o frango com sal e limão. Distribua os filés em um refratário. No liquidificador, bata o creme de leite, a sopa de cebola, o requeijão, o milho com a água até formar um creme. Espalhe sobre os filés e leve ao forno por 30 minutos. Polvilhe a salsa e cubra com batata palha. leve ao forno por mais 5 minutos e sirva em seguida.

Esta receita fica ótima servida com arroz e salada verde.