Frango com bacon e vinho

Calorias: 390 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 4 fatias de bacon

. 4 colheres (sopa) de óleo

. 4 peitos de frango sem osso e cortados ao meio

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 2 xícaras (chá) de cebola pequena

. 1 1/4 de xícara (chá) de vinho tinto seco

. 2/3 de xícara (chá) de caldo de galinha

. 1 colher (chá) de tomilho seco



Modo de preparo

Frite o bacon no óleo até dourar. Escorra e parta-o em pedaços. Coloque o óleo do bacon que ficou na panela numa xícara e verifique se rende quatro colheres (sopa). Caso contrário, complete com óleo. Reserve. Tempere o frango com sal e pimenta. Passe na farinha. Bata para retirar o excesso. Coloque o frango na panela, junte o óleo reservado e frite até os filés dourarem dos dois lados. Retire o frango e, na mesma panela, acrescente a cebola, o vinho, o caldo de galinha e o tomilho. Deixe ferver, raspando o fundo da panela. Abaixe o fogo e cozinhe até as cebolinhas ficarem macias e o molho engrossar ligeiramente. Verifique o tempero. Coloque o frango na panela e cozinhe por dez minutos. Sirva quente com o bacon esmigalhado por cima.