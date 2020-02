Frango assado ao Martini

Salpique o sal na parte interna e externa do frango.

Coloque em uma travessa, cubra com filme plástico e deixe na geladeira por 4 horas.

Amarre com barbante as coxas e prenda as asas.

Aqueça o forno a 220 ºC.

Misture o azeite e o açúcar.

Pincele metade da mistura no peito do frango e polvilhe parte da pimenta.

Ponha 1/2 xícara (chá) de água em uma assadeira com grelha.

Coloque o frango com o peito virado para baixo.

Leve ao forno e asse até dourar.

Retire a assadeira do forno, vire o frango, pincele o restante da mistura de azeite e polvilhe a pimenta.

Coloque no forno para assar o outro lado.

Se secar o líquido, adicione mais água.

Depois de pronto, salpique a salsa.

Em uma panela, coloque o molho que escorreu na assadeira, o suco de laranja, o martini, o alho, o cominho, o gengibre, o cravo, a canela, o amido e o sal.

Leve ao fogo baixo (160 ºC) até engrossar e coe.

Sirva com o frango.