Tempere o frango com o molho de soja.

Unte um refratário com manteiga e distribua as tiras de filé temperadas.

Cozinhe no micro-ondas em potência alta por 4 minutos, mexendo na metade do cozimento.

Tire o refratário do forno e cubra o frango com metade dos tomates, batatas, sal, pimenta, cebola, o resto dos tomates e, por último, as azeitonas.

Cubra e leve ao forno por mais 5 minutos.