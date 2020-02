Fraldinha assada ao molho de shoyu e cebola

Um dia antes, bata no liquidificador o shoyu, o sal, o coentro, a pimenta-do-reino, o azeite e o alho.

Coloque a carne em um saco plástico resistente, espalhando bem o molho por cima, e deixe de um dia para o outro.

No dia seguinte, forre o fundo de uma assadeira com a cebola picada em rodelas, coloque a fraldinha por cima e regue com o molho.

Leve ao forno médio (200 °C) por cerca de 45 minutos.

Quando a carne estiver pronta, retire o molho que ficou na assadeira e despeje em uma panela.

Acrescente o amido de milho dissolvido na água fria, deixe engrossar e sirva com a carne fatiada.