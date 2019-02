Forminhas de morango

Calorias: 126 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 400 g de morangos

. Raspas de 1/2 limão

. 2 colheres (sopa) de mel

. 1 colher (sopa) de amido de milho

. 2 colheres (sopa) de água

. Ramos de hortelã a gosto

Modo de preparo

Lave os morangos em água corrente e seque-os com papel-toalha. Retire as folhas e as partes moles e divida em 4 partes. Ponha 3 partes no liquidificador e bata até formar um purê. Despeje em uma panela e junte as raspas do limão. Acrescente o mel e misture bem. Dilua o amido de milho na água e ponha na panela. Mexa e leve ao fogo baixo. Cozinhe sem parar de mexer até engrossar. Retire do fogo e distribua o creme obtido em 4 copinhos e deixe esfriar. Leve à geladeira por 4 horas. Desenforme em pratinhos e decore com fatias de morango e folhas de hortelã.

Dica: Se desejar substitua as raspas de limão por laranja.