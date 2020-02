Forminha cremosa de laranja

Calorias: 313 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 6 ovos

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 3 colheres (chá) de fermento em pó

. 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

. 1 xícara (chá) de iogurte

. 1 colher (sopa) de casca de laranja ralada

. 1/2 xícara (chá) de frutas cristalizadas

. 1/2 xícara (chá) de uva-passa branca

Calda de laranja:

. 2 1/2 xícaras (chá) de suco de laranja

. 1/4 de xícara (chá) de açúcar

Calda grossa de açúcar:

. 1 3/4 de xícara (chá) de açúcar

. 4 colheres (sopa) de água

. 2 colheres (sopa) de vinagre

Acessórios:

. 8 forminhas untadas e polvilhadas com farinha



Modo de preparo

Bata a manteiga com o açúcar até ficar branca. Junte as gemas e bata até obter um creme leve. Peneire a farinha e o fermento e junte à massa. Ponha o bicarbonato e o iogurte. Misture bem. Adicione a casca de laranja, as frutas cristalizadas e a uva-passa. Reserve. À parte, bata as claras em neve e junte-as à massa. Ponha nas forminhas e asse por uma hora no forno em temperatura média.

Calda de laranja:

Misture bem o suco com o açúcar. Faça furos nos bolinhos com uma faca e banhe-o com o suco. Deixe esfriar, cubra os bolos com filme plástico e leve-os à geladeira por 12 horas.

Calda de açúcar:

Ponha o açúcar numa panela e leve ao fogo, mexendo até caramelizar. Misture a água com o vinagre e adicione aos poucos. Mexa até dissolver o caramelo. Deixe ferver e cubra o bolinho.