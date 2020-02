Folhado de espinafre

Calorias: 580

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:



. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 1 xícara (chá) de cebolinha verde picada

. 200 g de espinafre cozido e picado

. 350 g de queijo tipo cottage

. 3 ovos ligeiramente batidos

. 1/4 de xícara de (chá) de parmesão ralado

. 3/4 de xícara (chá) de migalhas de pão branco

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 pacote de massa folhada congelada em bloco

Modo de preparo:

Derreta a manteiga, junte a cebolinha e o espinafre e refogue por 5 minutos. Junte o cottage, os ovos, o parmesão e 1/ 2 xícara de migalhas de pão. Tempere com sal e pimenta e mexa até ficar cremoso. Deixe esfriar. Aqueça o forno a 200º C. Abra a massa já descongelada sobre uma superfície polvilhada com farinha de trigo até obter um retângulo de 45 x 35 cm. No meio, coloque o recheio e polvilhe com o pão restante. Dobre as extremidades maiores para dentro. Dobre as pontas para cima. Coloque o folhado numa assadeira com as dobras para baixo. Pincele com a gema e asse por 30 minutos ou até que esteja dourado.