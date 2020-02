No liquidificador, bata o leite com as goiabas por 3 minutos.

Passe por uma peneira e coloque novamente no liquidificador.

Junte o creme de leite, a gelatina hidratada na água e dissolvida.

Adicione o açúcar.

Bata bem e despeje em uma forma levemente untada com óleo.

Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 3 horas ou até firmar.

Desenforme e reserve.