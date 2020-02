Filé de frango com molho de palmito

Regue os filés com 1 colher (sopa) do azeite e tempere com o sal e a pimenta.

Aqueça uma grelha em fogo alto (200 ºC a 220 ºC).

Doure 2 filés de cada vez por 4 minutos de cada lado.

Transfira para uma travessa, cubra e reserve.

Prepare o molho: em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio (170 ºC a 190 ºC).

Junte a farinha de trigo e mexa até dourar.

Acrescente o caldo de galinha e o leite e cozinhe, mexendo, até engrossar.

Adicione o palmito, misture e retire do fogo.

Espalhe o molho sobre os filés.

Polvilhe o manjericão e sirva.