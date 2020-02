Filé de Frango ao Molho de Tomilho

Calorias: 205 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 1/2 xícara (chá) de cebola ralada

· 2 colheres (chá) de óleo

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

· 6 filés de peito de frango

· 1 colher (sopa) de tomilho

· 1 xícara (chá) de vinho branco seco

· 1/2 xícara (chá) de água

· 3 colheres (chá) de molho de soja

· 1 pote de iogurte natural

Modo de preparo:

Em uma frigideira, doure a cebola ralada no óleo. Junte o sal e a pimenta-do-reino. Mexa e reserve. Coloque o frango em uma assadeira e cubra com a cebola refogada, a metade do tomilho e regue com o vinho branco seco. Asse em forno médio preaquecido por 40 minutos. Durante o tempo de cozimento, regue com o molho que ficou no fundo da assadeira. Retire do forno e reserve os filés aquecidos. Acrescente a água na assadeira e leve ao fogo. Mexa até os resíduos desgrudarem do fundo da assadeira. Coe e transfira o molho obtido para uma panela. Adicione o molho de soja e o restante do tomilho. Deixe até ferver e retire do fogo. Junte o iogurte natural, mexa e sirva com os filés assados.

Dica:

Cuidado com o sal, pois molho de soja já é salgado.