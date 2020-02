Retire a pele e a semente dos tomates e reserve.

Corte-os em cubos grandes.

Pegue uma frigideira e esquente até sair fumaça.

Jogue metade do azeite, o manjericão e o tomate.

No liquidificador, bata a semente e a pele com o restante do azeite e a farinha de trigo.

Tempere com sal e pimenta.

Passe a mistura na peneira e junte com os tomates.

Deixe ferver e equilibre a acidez com 1 pitada de açúcar.

Cozinhe a massa e jogue no molho.

Salpique com as nozes trituradas e a mussarela de búfala.