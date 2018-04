Feira em São Paulo reúne produtores artesanais de alimentos

Ana Luiza Trajano, colunista de CLAUDIA e presidente do Instituto Brasil a Gosto, participará com seus produtos da primeira edição do Mercado Nosso SP, no Espaço Achadinhos, em São Paulo. O evento, voltado para pequenos e médios produtores de comidas e de bebidas feitos de forma artesanal e independente, acontece nesta sexta-feira (13) e sábado (14).

Quem passar por lá poderá comprar alguns dos produtos desenvolvidos pelo Instituto Brasil a Gosto, como biscoitos de polvilho coloridos, goiabinha, doce de leite, conserva de maxixe, óleo de urucum, molho de pimenta, entre outros.

A feira, no formato “take-away” [pegue e leve embora], tem entrada gratuita e acontece na rua Mateus Grou, 576, na sexta (13), das 10h às 19h, e no sábado (14), das 11h às 17h.

Nas mesmas datas, acontecerão oficinas e atividades interativas para as crianças no Espaço Achadinhos. O local conta com serviço de valet para os clientes.