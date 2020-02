Calorias: 198

Categoria: Refogado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 xícara (chá) de feijão

· 1/2 litro de água

· 1 folha de louro

Refogado:

· 1colher (sopa) de óleo

· 1/2 dente de alho picado

· Sal a gosto

Modo de preparo:

Retire os grãos imperfeitos e as pedras do feijão. Lave em um escorredor e ponha de molho em uma tigela com duas xícaras de água fria por 10 horas. Descarte a água e ponha o feijão numa panela de pressão. Junte a água, o louro e o sal. Tampe e cozinhe em fogo médio até a panela ter pressão. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 30 minutos. Espere o vapor da panela sair, abra-a com cuidado e verifique o cozimento. Se ainda estiver duro, cozinhe por mais 15 minutos sem pressão.

Refogado:

Numa frigideira, aqueça o óleo e doure o alho. Junte duas conchas do feijão e amasse com a própria concha. Refogue por cinco minutos. Despeje o conteúdo da frigideira na panela com o resto do feijão. Deixe ferver por 15 minutos sem tampar ou até o caldo engrossar.