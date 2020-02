Farofa de talo de agrião

Calorias: 556

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 100 g de bacon cortado em cubinhos

. 1 xícara (chá) de margarina light

. 1 cebola cortada em cubinhos

. 1 xícara (chá) de pimentão vermelho ou verde sem pele e sem sementes picado

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1/2 kg de farinha de mandioca crua

. 1 concha de caldo de galinha

. Talos de um maço de agrião cortados em cubinhos

. 2 ovos cozidos cortados em quatro

Modo de preparo:

Frite o bacon até que fique crocante. Despreze a gordura e reserve-o. Na mesma panela derreta a margarina e refogue a cebola. Acrescente o pimentão e refogue-o por alguns minutos. Tempere com o sal e a pimenta e acrescente, aos poucos, a farinha. Mexa por cinco minutos. Adicione o caldo de galinha e mexa até secar novamente. Retire do fogo e junte o bacon e os talos de agrião. Corrija o tempero e decore com os ovos.