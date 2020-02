Farofa de pão

Calorias: 260

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 6 pães tipo ciabatta grandes cortados em fatias grossas

. 2 cabeças de alho

. 1/2 xícara (chá) de azeite

. 1/2 xícara (chá) de manteiga

. 1 xícara (chá) de salsinha

Modo de preparo:

Corte as fatias do pão e ponha em uma assadeira. Leve ao forno médio preaquecido e asse até dourar. Retire do forno e rale as fatias no ralo grosso. Reserve. Separe os dentes de alho, descasque-os e pique bem pequeno. Aqueça o azeite misturado com a manteiga e junte o alho. Refogue até ficar transparente e começar a dourar. Junte o pão ralado e a salsinha, misture bem e retire do fogo. Sirva na temperatura ambiente.

Dica: Deixe a farofa bem úmida, assim ela fica mais saborosa.