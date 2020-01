Existe um vinho de Game of Thrones para você beber como um Lannister

Fã que é fã, já pensa até no menu do que vai comer no dia 14 de abril, quando começa a temporada final de Game of Thrones. E a gente merece uns bons drinks depois de tanta ansiedade pra estreia, né? Então se você leva mesmo a sério esse lance, dá uma olhadinha neste vinho temático da série- criado, claro, por um fã, Bob Cabral, que coincidentemente era vinicultor.

A Vintage Estates Wines, da Califórnia, desenvolveu três vinhos para nenhum Lannister colocar defeito. O Chardonnay é bem frutado com notas de limão, pêssego, damasco, tangerina e aquele toque amadeirado. Já o Red Blend tem notas de frutas escuras (amora, ameixa e cereja, por exemplo) e baunilha. E ainda tem um encorpado Cabernet Sauvignon.

Tyrion pediu pra mandar um barril de ambos, por favor! “Tudo fica melhor com um pouco de vinho na barriga!”, diria ele.

Cada garrafa custa cerca de R$77 (U$20), mas infelizmente ainda não vende no Brasil. Vale a pena pedir pra alguém que esteja com viagem marcada pros EUA ou Canadá trazer pra você. Levantem suas taças!