Estrogonofe de peixe

Calorias: 351

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 colheres (sopa) de óleo

. 1 cebola média picada

. 3 dentes de alho picados

. 250 g de cogumelo em conserva

. 2 colheres (sopa) de ketchup

. 1 colher (sopa) de molho inglês

. 2 colheres (sopa) de mostarda

. 700 g de filé de badejo cortado em cubos

. 1 colher (chá) de sal

. 1 colher (chá) de farinha de trigo

. 1 xícara de leite

. 1 xícara de creme de leite

. 2 colheres (sopa) de salsa picada



Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo, doure a cebola e o alho. Mexendo delicadamente, junte o cogumelo, o ketchup, o molho inglês e a mostarda. Acrescente o badejo, tampe a panela e cozinhe em fogo brando durante dez minutos. Adicione o sal, a farinha de trigo dissolvida no leite, mexa bem e deixe engrossar. Misture o creme de leite, deixe aquecer e desligue o fogo. Transfira para uma travessa, salpique com a salsa e sirva com arroz.