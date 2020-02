Estrogonofe de frango

Calorias: 255 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 600 g de peito de frango

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 1 cebola picada

. 1/2 xícara (chá) de cogumelo fatiado

. 1 colher (sopa) de farinha de trigo

. 2 colheres (sopa) de conhaque

. 1 colher (chá) de molho inglês

. 1 xícara (chá) de ketchup

. 1/4 de xícara (chá) de suco de tomate

. 1 xícara (chá) de caldo de frango

. 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco

Modo de preparo

1. Corte o frango em tiras e tempere com sal e pimenta. Reserve.

2. Aqueça a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente.

3. Junte o frango aos poucos e doure-o bem. Acrescente o cogumelo e refogue mais um pouco.

4. Polvilhe com a farinha e mexa com uma colher de pau. Regue com o conhaque e deixe até evaporar.

5. Adicione o molho inglês e o ketchup.

6. Misture e ponha o suco de tomate e o caldo de frango.

7. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos e incorpore o creme de leite.

8. Corrija o sal e a pimenta e sirva com arroz branco e batata palha.

Dica: incremente a receita usando palmito em conserva picado.