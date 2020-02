Em uma tigela, coloque a carne, as cebolas e tempere com o sal e as folhas de orégano fresco.

Em espetinhos individuais, coloque três cubos de carne envolvidos em meia fatia de bacon, alternado com as minicebolas.

Em uma grelha bem quente e untada com um pouco de óleo, grelhe os espetinhos dos dois lados.

Sirva em seguida acompanhado de salada de folhas verdes.