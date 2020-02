Espetinho de frutas

Calorias: 175

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 16 damascos secos turcos

. 4 fatias de pão tipo brioche

. 2 colheres (sopa) de margarina light

. 1/4 de xícara (chá) do licor de sua preferência

. 2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo:

Corte o pão em cubos iguais. Doure-os numa panela com a margarina derretida até ficarem crocantes. Reserve. Ponha em uma panela os damascos, o licor e o mel e cozinhe por 4 minutos. Vire a fruta na metade do tempo. Escorra e reserve. Monte o espeto alternando o pão torrado e o damasco. Regue com mel e sirva imediatamente.