Espetinho de Frango

Calorias: 160 por porção

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 8 linguiças de frango ou de porco

· 400 g de peito de frango

· 4 ramos de louro

· 1 cabeça de alho

· Azeite, pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo:

Fure as linguiças de frango em dois ou três lugares para evitar que se rompam durante o tempo de cozimento. Coloque-as em uma grelha aquecida e doure de todos os lados. Reserve. Corte o peito de frango em cubos de igual tamanho. Tempere com o sal e a pimenta e enxugue bem. Retire as folhas do ramo de louro e corte-as do tamanho de um espeto de churrasco.

Montagem:

No ramo de louro, ponha 1 linguiça, 2 cubos de frango e as folhas de louro intercalados. Finalize com 1 dente de alho. Ponha na grelha quente até que o frango e o alho cozinhem. Banhe com azeite e sirva.

Dica:

Você pode usar uma frigideira antiaderente.