Espaguete fresco à carbonara

Calorias: 586 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Massa:

· 500 g de farinha de trigo

· 6 ovos

Molho:

· 200 g de bacon cortado em cubinhos

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 1 colher (sopa) de manteiga

· 3 gemas

· 4 colheres (sopa) de queijo pecorino ralado

· 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

· Sal e pimenta-do-reino a gosto



Para polvilhar:

· Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo:

Ponha a farinha numa superfície plana e faça um monte com um buraco no centro. Coloque os ovos, misture e sove até obter uma massa lisa. Se preciso, polvilhe mais farinha. Coloque a massa em uma tigela, cubra com um pano e deixe por 15 minutos. Abra-a com um rolo numa espessura fina e corte fios de espaguete. Numa panela, coloque 5 litros de água. Tampe, leve ao fogo e deixe ferver. Junte uma colher e meia (sopa) de sal e ferva novamente. Ponha o espaguete, misture e cozinhe sem tampar até fi car al dente.

Molho:

Frite o bacon no azeite e na manteiga, em fogo médio, até dourá-lo. Retire do fogo e reserve. Ponha as gemas em uma tigela, tempere com sal e pimenta. Junte os queijos e misture bem. Escorra a massa e a despeje na tigela com as gemas. Misture para que fique bem úmida. Acrescente o bacon e mexa. Polvilhe queijo ralado e sirva.