Espaguete à carbonara

Calorias: 586 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 200 g de bacon cortado em cubinhos

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 3 gemas

. 1 xícara (chá) de creme de leite fresco

. Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

. 6 colheres (sopa) de queijo pecorino ou parmesão ralado

. 400 g de espaguete cozido al dente

. Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar

Modo de preparo:

Frite o bacon no azeite e na manteiga, em fogo médio, até dourar. Retire do fogo e reserve. Em seguida, ponha as gemas e o creme de leite em uma tigela, tempere com sal e pimenta. Junte o queijo e misture bem. Depois escorra a massa e despeje-a na tigela com a mistura de gemas. Leve ao fogo rapidamente, mexendo sempre. Frite até que a massa permaneça úmida. Acrescente o bacon e mexa. Polvilhe queijo ralado e sirva em seguida.