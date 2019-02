Enformado de queijo com mel e cabelo de anjo

Calorias: 539 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1/3 de xícara de manteiga

. 100 g de macarrão do tipo cabelo de anjo quebrado grosseiramente

. 1/3 de xícara de mel

. Óleo para untar

. 400 g de queijo caseiro esmigalhado

. 1/2 xícara de creme de leite fresco

. 1/2 colher (sopa) de essência de baunilha

. 1/4 de xícara de açúcar

Modo de preparo

Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Junte o macarrão e frite, mexendo às vezes, por um minuto ou até dourar ligeiramente. Adicione o mel deixando cair em fio.

Com metade do macarrão, forre o fundo de quatro forminhas de 7,5 cm de diâmetro e 6 cm de altura, untadas com óleo. Em uma tigela pequena, misture o queijo com o creme de leite, a baunilha e o açúcar.

Distribua entre as forminhas e cubra com o macarrão restante, pressionando levemente. Leve para gelar por três horas ou até ficar firme. Aqueça rapidamente as forminhas e desenforme. Sirva os doces regados com mais mel.