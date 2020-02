Pique 4 figos e reserve.

Descasque os restantes e corte em gomos.

Forre a forma com filme plástico e disponha os gomos no fundo e nas laterais.

Leve ao congelador até que fique firme.

Deixe o sorvete em temperatura ambiente por 15 minutos.

Retire a forma do congelador e forre-a com metade do sorvete.

Cubra com o figo picado e ponha o restante do sorvete.

Alise e cubra com filme plástico.

Leve ao congelador até o dia seguinte.