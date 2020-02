Enformado de batata

Preaqueça o forno a 200 ºC.

Lave as batatas em água corrente, descasque-as e corte em fatias finas.

Deixe de molho em água fria.

Escorra bem e seque com um pano de prato limpo.

Unte forminhas individuais e coloque em cada uma três a quatro folhinhas de tomilho.

Cubra com uma fatia de batata, polvilhe com sal e espalhe um pouco do queijo (Catupiry®).

Faça novas camadas até ter seis fatias de batata em cada forma.

Finalize com um pedacinho de manteiga e cubra com papel-alumínio.

Deixe assar por 40 minutos. Retire o papel-alumínio para dourar por mais 10 minutos.

Desenforme e sirva na temperatura ambiente ou frio.