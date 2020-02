Empadão cremoso de legumes

Calorias: 567 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Recheio

. 2 col. (sopa) de óleo

. 1 cebola picada

. 1 alho-poró picado

. 1 cenoura ralada

. 1 xíc. (chá) de ervilha

. 1 xíc. (chá) de brócolis cozido e picado

. 1 col. (sopa) de farinha de trigo

. 1/2 xíc (chá) de molho de tomate

. 1 lata de creme de leite

. Sal a gosto

. 1/2 xíc. (chá) de cheiro-verde picado

Massa

. 3 xíc. (chá) de farinha de trigo

. 150g de margarina

. 1 col. (chá) de sal

. 1/2 lata de creme de leite

. 1 ovo

. 1 ovo (clara e gema separadas)

Modo de preparo

Recheio

Refogue a cebola, o alho-poró e a cenoura por três minutos. Junte a ervilha e o brócolis. Polvilhe a farinha e misture bem. Adicione o molho e o creme de leite, cozinhando até engrossar. Deixe esfriar.

Massa

Misture todos os ingredientes. Amasse até soltar das mãos. Embrulhe em filme-plástico e deixe gelar por 30 minutos. Abra 2/3 da massa entre duas folhas de plástico e forre uma fôrma com fundo falso. Com um pincel, passe a clara na massa, coloque o recheio, cubra com a massa restante e pincele com a gema. Leve ao forno preaquecido até dourar.