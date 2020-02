Calorias: 230 por porção

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 17 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 tablete de fermento para pão

. 1/4 de xícara de água morna

. 3/4 de xícara de leite escaldado

. 1/4 de xícara de manteiga ou margarina

. 1 colher (de chá) de sal

. 1 ovo

. 3 1/2 a 3 3/4 xícaras de farinha de trigo peneirada (575 g)

. 2 xícaras de óleo para fritar

. 1 xícara de açúcar de confeiteiro

. 1 colher (de sopa) de canela em pó

Modo de preparo:

Amoleça o fermento na água morna. Misture o leite, a manteiga e o sal. Deixe esfriar um pouco. Adicione 1 xícara de farinha de trigo e bata bem com uma colher de pau. Junte o fermento amolecido e o ovo. Misture bem. Adicione farinha suficiente para obter uma massa macia. Coloque a massa numa superfície levemente polvilhada com farinha de trigo e amasse até que esteja lisa e elástica (uns 8 minutos). Coloque numa vasilha untada e vire para que fique untada por cima. Cubra e deixe crescer por 1 hora mais ou menos. Abaixe a massa e deixe crescer novamente por mais 1 hora. Abra a massa numa grossura aproximada de 1 cm. Corte um círculo de 8,5 cm de diâmetro. No centro, corte um círculo de 3 cm de diâmetro (o que pode ser feito com o auxílio de uma tampinha ou dedal). Deixe crescer por mais uns 30 minutos. Frite em óleo bem quente, até que dourem. Escorra sobre papel absorvente. Passe no açúcar de confeiteiro e canela.