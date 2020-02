Doce de casca de laranja

Calorias: 120 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 24 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 12 laranjas azedas com casca ralada no ralador e cortadas em cinco partes

· Suco de duas laranjas

· 6 copos (americano) de açúcar

· 2 copos (americano) de água

Modo de preparo:

Cubra a casca com água e ferva por cinco minutos. Desligue o fogo e deixe descansar na mesma água por quatro horas. Troque a água seis vezes por dia, por dois dias. Escorra as cascas e esprema-as. Deixe secarem sobre uma peneira. Misture o suco, o açúcar e a água e cozinhe até o ponto de calda rala. Junte as cascas e ferva em fogo baixo até que engrossem. Deixe esfriar até o dia seguinte na calda. Escorra e sirva.

Dica:

Você pode usar cascas de outras frutas, como limão.