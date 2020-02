Diferenças entre cream cheese, creme de ricota, queijo processado, requeijão e catupiry

Descubra quais são as diferenças entre os queijos mais consumidos no Brasil

Foto: Getty Images

Delicioso e versátil, o queijo pode fazer parte do cardápio de toda a família. Substitui até o leite o iogurte, concentrando ainda mais quantidade de cálcio e proteína. Porém, mesmo rico em nutrientes, deve ser consumido com moderação, como explica a nutricionista Roseli Rossi: “O queijo é calórico e possui alto teor de gordura saturada, aquela que aumenta o colesterol”.

Diferentes no sabor e na formulação, o cream cheese, o creme de ricota, o queijo processado, o requeijão e o catupiry estão entre os queijos mais consumidos no Brasil. Aprenda mais sobre cada um deles:

Foto: Dreamstime

Cream cheese: sucesso nos Estados Unidos, vem ganhando espaço na culinária brasileira. O sabor natural é o mais famoso, mas existe também adicionado de sabores. Apresenta alta quantidade de creme de leite na composição e é ideal para uso em tortas salgadas, patês ou para a produção do cheesecake.

Creme de ricota: é opção menos calórica, portanto, perfeito para quem está de dieta. Com bastantes proteínas e baixa quantidade de sódio, o alimento consiste em um creme de queijo mais leve, de paladar suave. Pode ser consumido ao natural ou servir como base para patês, molhos e sopas ou como substituto do creme de leite.

Queijo processado: também conhecido como fundido, é uma mistura de diversos tipos de queijo com água, manteiga ou creme, além de saborizantes. Possui massa lisa e homogênea, com textura fundente e que se dissolve na boca com facilidade. “No Brasil, costuma-se usar o cheddar e o estepe como base”, conta o consultor gastronômico Claudio Mechetto. Ótimo para uso em sanduíches e como aperitivo.

Requeijão: produto tipicamente brasileiro, possui sabor suave e lácteo. Esse alimento é composto pela massa do queijo, creme de leite, água e sais fundentes. É mais comum no estado cremoso, mas pode ser encontrado também em corte. Excelente para lanches e na preparação de recheios e molhos.

Catupiry: apesar do nome se referir a uma marca comercial e não ser considerado um tipo de queijo, virou sinônimo de um alimento muito cremoso e ingrediente essencial em várias receitas típicas do Brasil, como pizzas e pastéis. “O catupiry não tem a consistência exata de um queijo e é muito cremoso e com mais quantidade de gorduras e menos nutrientes, portanto mais calórico para ser considerado um requeijão”, afirma Roseli.

Porção 30 gramas Cream cheese Creme de ricota Queijo processado Requeijão Catupiry Calorias (Kcal) 84 52 85 70 68 Proteínas (gr) 1 4 3 3 3 Gorduras totais (gr) 8 4 7,7 6 6 Gorduras saturadas (gr) 5 2,5 5 4 4 Cálcio (mg) 45 62 97 67 40 Sódio (mg) 123 25 244 135 780