Misture o queijo ralado e a tapioca e junte ao leite bem quente, mexendo sempre para não formar grumos.

Acrescente os temperos e continue mexendo até a mistura começar a firmar.

Despeje em uma assadeira forrada com plástico (para facilitar no momento de desenformar) e cubra com papel filme.

Deixe resfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por, pelo menos, 3 horas.

Corte em cubos e frite por imersão a 170 ºC, até dourar.

Sirva com molho de pimenta agridoce.