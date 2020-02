Cuscuz de legumes

Calorias: 315 por porção

Categoria: Refogado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 1/3 de xícara (chá) de azeitona preta picada

. 5 tomates em fatias

. 1/2 lata de palmito picado

. 1 cebola média picada

. 2 colheres (sopa) de óleo

. 1 xícara (chá) de vagem picada

. 1/2 pimentão vermelho picado

. 1/2 pimentão verde picado

. 2 xícaras (chá) de água

. 1/2 lata de ervilha

. 200 g de farinha de milho

. 1 colher (sopa) de farinha de mandioca

. Sal e salsa picada a gosto

Modo de preparo

1. Unte uma forma redonda com buraco no meio e decore o fundo com as azeitonas, as fatias de tomate e o palmito. Reserve.

2. Em uma panela, refogue a cebola no óleo.

3. Acrescente o tomate e deixe ferver até desmanchar.

4. Junte a vagem, os pimentões e o sal. Misture bem e adicione a água. Cozinhe até os legumes ficarem macios.

5. Ponha a salsa, a azeitona, o palmito e a ervilha.

6. Acrescente as farinhas misturadas, aos poucos, sem parar de mexer, até formar um mingau bem grosso.



7. Ponha essa mistura na forma reservada com cuidado e aperte bem com as costas de uma colher. Deixe amornar e desenforme.