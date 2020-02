Cuscuz de Frango

Calorias: 502 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 1/2 kg de sobrecoxa e coxa de frango

· Sal a gosto

· 3 dentes de alho

· 1 cebola grande picada

· 1/4 de xícara (chá) de azeite

· 10 tomates sem pele e sem sementes

· 1/2 xícara (chá) de farinha de mandioca

· 4 xícaras (chá) de farinha de milho

· 6 xícaras (chá) de água

· 1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

· 1 xícara (chá) de ervilha

· 2 ovos cozidos e picados

· 2 xícaras (chá) de palmito picado

Para Decorar:

· 2 tomates fatiados em rodelas

· 2 ovos cozidos e fatiados em rodelas

· 7 grãos de ervilha

· 15 rodelas de palmito



Acessório:

· Forma com buraco no meio de 24 cm de diâmetro

Modo de preparo:

Tempere o frango com sal e o alho amassado. Frite, em fogo alto, a cebola no azeite. Adicione o frango e refogue por 15 minutos, mexendo às vezes. Pique os tomates, junteos ao frango e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia. Desosse e corte o frango em pedacinhos. Devolva à panela e junte a farinha de mandioca e a de milho. Cozinhe, mexendo e acrescentando água, aos poucos, até formar uma massa consistente. Retire do fogo. Junte a azeitona, a ervilha, o ovo e o palmito e misture.

Montagem:

Unte a forma com óleo. Distribua o tomate, o ovo cozido, a ervilha e o palmito no fundo e nas laterais. Despeje o cuscuz e aperte bem. Desenforme e sirva.