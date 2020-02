Cuscuz de atum

Calorias: 145 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

· 2 xícaras (chá) de água

· 2 latas de atum escorrido

· 1 lata de ervilha escorrida

· 1 lata de milho-verde escorrido

· 3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

· 3 colheres (sopa) de molho de tomate

· Sal e Ajinomoto® a gosto

· 3 xícaras (chá) de farinha de milho

· 1 ovo cozido fatiado

Modo de preparo

1. Aqueça a água até começar a ferver. Junte o atum, a ervilha, o milho, o cheiro-verde e o molho de tomate. Tempere com sal e Ajinomoto® e acrescente a farinha aos poucos.

2. Mexa até a farinha estar completamente incorporada e deixe cozinhar, sem parar de mexer, até se soltar do fundo da panela. Reserve.

3. Unte uma forma de buraco no meio com azeite ou óleo e ponha no fundo as fatias de ovo.

4. Disponha o milho e a ervilha entre as fatias para decorar o cuscuz.

5. Despeje a massa de farinha quente na forma e pressione com as costas de uma colher. Deixe esfriar e desenforme. Sirva frio ou morno.

Dica: para congelar, não use os ovos na montagem e embale em um recipiente plástico rígido. Para descongelar, há duas formas: ou passar o cuscuz para a geladeira no dia anterior ou usar uma panela de banho-maria, para que o vapor da água penetre na massa. Decore depois de descongelado.