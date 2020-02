Cupcake vermelho com marshmallow

Categoria: Bolo

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 colher (sopa) de vinagre branco

. 1 xícara (chá) de leite integral

. 1 1/3 de xícara (chá) de óleo

. 1 1/3 de xícara (chá) de açúcar

. 2 ovos

. 1/2 colher (chá) de corante vermelho

. 1/2 colher (chá) de baunilha

. 2 colheres (sopa) de cacau em pó

. 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo sem fermento

. 2 colheres (chá) de vinagre branco

. 1 1/2 colher (chá) de fermento em pó

Recheio:

. 4 claras

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 1/4 de xícara (chá) de água

Modo de preparo:

Num recipiente pequeno, misture o vinagre com o leite. Deixe reservado por 20 minutos. Na batedeira em velocidade máxima, jogue o óleo e o açúcar e bata até que fique uma mistura homogênea. Desligue e acrescente um ovo. Depois, ligue e coloque o outro ovo. Certifique-se de tudo estar bem misturado. Desligue, acrescente o corante e volte a bater. Desligue de novo, junte a baunilha e ligue outra vez. Agora, retire a vasilha da batedeira, jogue o cacau e mexa com o fuê. Coloque alternando a mistura de leite com vinagre, a farinha, e vá misturando com o fuê até ficar bem homogêneo. Junte o fermento e o vinagre branco. Volte a mexer. Com um pegador de sorvete, encha 1 1/2 colherada de massa em cada espaço da fôrma. Em um forno preaquecido a 180º C, leve os bolinhos para assar por mais ou menos 20 minutos. Tire-os da fôrma e deixe sobre uma grade fria (pode ser a do seu forno) até que estejam bem sequinhos.



Recheio: Na panela, misture o açúcar e a água. Com o pincel culinário molhado, limpe as bordas. Leve ao fogo e não mexa. Limpe as laterais da panela com o pincel enquanto ferve. Quando a calda estiver em ponto de fio fino, ponha as claras na batedeira e bata na velocidade máxima, até atingir ponto de pico firme. Quando a calda estiver em ponto de fio grosso, despeje-a na batedeira em velocidade máxima. Bata até esfriar.

Decoração: Ponha o bico roseta no saco de confeiteiro e corte a ponta. Preencha o centro com a trufa e faça a cobertura em forma de espiral.