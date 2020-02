Cupcake prestígio®

Categoria: Bolo

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de água mineral

. 1 xícara (chá) de cacau em pó

. 1 1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal

. 2 1/4 xícaras (chá) de açúcar

. 4 ovos

. 1 colher (sopa) de baunilha

. 1 xícara (chá) de creme de leite

. 3 xícaras (chá) de farinha de trigo sem fermento

. 1 colher (chá) de fermento em pó

Recheio:

. 2 latas de leite condensado

. 1/2 lata de creme de leite

. 100 g de coco ralado

. 2 colheres (sopa) rasas de manteiga

Modo de preparo:

Esquente a água no micro-ondas. Nela, dilua o cacau. Na panela, derreta a manteiga e o açúcar. Depois, leve à batedeira na velocidade máxima por cinco minutos. Desligue e veja se está frio. Junte um ovo. Ligue, coloque os demais ovos, um a um, até a massa ficar homogênea. Desligue, junte a baunilha e bata. Despeje a água com cacau e bata de novo. Desligue. Alternadamente, junte a farinha e o creme de leite. Mexa com o fuê. Ponha o fermento. Com um pegador de sorvete, coloque 1 1/2 colherada de massa em cada fôrma. Asse os bolinhos por 20 minutos em forno preaquecido a 180º C. Desenforme e deixe secar sobre uma grade fria – pode ser a mesma do forno.



Receheio: Coloque todos os ingredientes numa panela. Deixe em fogo médio e mexa até dar ponto de creme.

Decoração: Faça um buraquinho (dois dedos de diâmetro) na parte de cima do cupcake. Corte e reserve. Encha-o com uma colher (chá) de recheio e tampe. Molhe a parte de trás de uma colher (sopa) na cobertura e passe sobre o bolinho. Mergulhe-o com a cobertura para baixo em uma vasilha onde estará o coco ralado.