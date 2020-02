Cupcake de chocolate com cream cheese

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

.120g de manteiga em temperatura ambiente

. 2 ovos inteiros em temperatura ambiente

. 20g de essência de baunilha

. 150g de açúcar

. 280g de farinha de trigo sem fermento

. 10g de fermento em pó

. 10g de cacau em pó

. 100g de iogurte integral

. 10g de corante em gel vermelho

Cobertura:

. 200g de cream cheese

.120g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

.700g de açúcar de confeiteiro

Decoração:

Confeitos coloridos

Modo de preparo

Massa:

Em um bowl misture a manteiga, os ovos e a essencia de baunilha. Em outro recipiente junte o açúcar, a farinha, o fermento e o cacau e acrescente tudo à mistura de ovos. Com o fuet, misture muito bem, até obter uma massa homogênea. Junte o iogurte à mistura e mexa bem. Adicione o corante, aos poucos, até atingir a tonalidade desejada. Mexa a massa muito bem, para integrar todos os ingredientes.

Creme:

Distrubua em 12 forminhas, até metade de sua capacidade. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180° C durante cerca de 20 minutos. Na batedeira, bata o cream-cheese com a manteiga, em velocidade máxima, até formar um creme fofo. Diminua a velocidade da batedeira, adicione o açúcar de confeiteiro aos poucos. Bata na batedeira até o creme ficar claro e homogêneo. Com a ajuda de uma colher, espalhe a cobertura na superfície do bolinho. Faça uma camada generosa. Com as mãos, desmanche grosseiramente um bolinho e polvilhe as migalhas por cima da cobertura. Se preferir, decore com confeitos de chocolate.

Dica: Você vai gastar 1 hora para preparar essa delícia que rende 12 porções. O cupcake com massa de chocolate e cobertura de cream cheese deve ser consumido no mesmo dia em que for preparado.

Agradecimentos:Atelier Gourmand