Cupcake de cenoura

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 2 cenouras grandes

. 4 ovos

. 1 xícara (chá) de óleo

. 1 3/4 de xícara (chá) de açúcar

. 4 xícaras (chá) de farinha de trigo sem fermento

. 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Descasque e corte as cenouras. Coloque-as no liquidificador com os ovos, o óleo e o açúcar. Misture até conseguir uma massa homogênea. Abra a tampa do liquidificador e, aos poucos, acrescente a farinha. Bata até misturar bem. Desligue, junte o fermento e mexa com o fuê. Com um pegador de sorvete, coloque 1 1/2 colherada de massa em cada espaço da forma. Leve para assar por aproximadamente 20 minutos em forno preaquecido a 180º C. Retire da forma. Deixe secar sobre a grade fria (pode ser do forno).