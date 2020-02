Cupcake de baunilha

Calorias: 754 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Difícil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 120 g de manteiga

. 8 ovos

. 100 g de iogurte integral

. 90 ml de essência de baunilha

. 290 g de açúcar

. 220 g de farinha de trigo sem fermento

. 10 g de fermento em pó

. 500 ml de leite

. 50 g de amido de milho

. 400 g de gordura vegetal

. 400 g açúcar de confeiteiro

. Corante em gel de cores variadas

. Confeitos coloridos a gosto

Modo de preparo

1. Em um bowl, junte a manteiga em temperatura ambiente, 2 ovos inteiros em temperatura ambiente, o iogurte e 20 ml de essência de baunilha.

2. Com um fouet, misture muito bem até incorporar todos os igredientes.

3. Em outro bowl, junte os igredientes secos (150 g de açúcar, a farinha de trigo e o fermento) e misture bem. Adicione os ingredientes secos à mistura dos ovos.

4. Ainda com o fouet, misture muito bem todos os ingredientes até obter uma massa lisa e homogênea.

5. Com um pegador de sorvete, distribua a massa em 12 forminhas, preenchendo metade de sua capacidade.

6. Leve para assar ao forno, preaquecido, a 180 °C durante cerca de 20 minutos.

7. Coloque o leite em uma panela e leve ao fogo até ferver. Reserve.

8. Prepare o recheio: em um bowl, coloque 6 gemas e 140 g de açúcar e mexa. Junte o amido de milho e misture muito bem.

9. Despeje 1/3 de leite fervente em cima da mistura de ovos e mexa bastante com o fouet até obter um creme claro e homogêneo.

10. Passe esse creme pela peneira e, em seguida, acrescente o restante do leite.

11. Coloque esse creme em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar e cozinhar o amido.

12. Retire do fogo, acrescente 40 ml de essência de baunilha e misture bem.

13. Cubra com filme plástico, rente ao creme, para que nao forme uma película na superfície. Leve à geladeira até esfriar, mexendo de vez em quando.



14. Prepare a cobertura: na batedeira, bata muito bem a essência de baunilha restante com a gordura vegetal, até formar um creme fofo e branco.

15. Em seguida, adicione o açúcar aos poucos, na velocidade baixa. Aumente a velocidade e bata bem. Se quiser a cobertura colorida, adicione 2 gotas de corante e bata até a mistura ficar homogênea. Se necessário, acrescente mais corante até chegar à cor desejada.

16. Com a ajuda de uma faquinha de ponta, corte o miolo do bolinho em forma de cone.

17. Em seguida, com uma colher, distribua o recheio dentro da cavidade.

18. Corte um pedaço do miolo retirado e tampe o bolinho com ele.

19. Com o saco de confeitar, cubra o cupcake com a cobertura (da cor desejada), partindo da beirada em direção ao centro. Finalize distribuindo os confeitos para decorar.

Dica: nunca use tanto a panela como o fouet de alumínio, pois o creme fica esverdeado. Se a panela for de alumínio, use um fouet de plástico. Você pode substituir a essência de baunilha do recheio por meia fava de baunilha.