Cupcake caipira

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

Massa

. 5 ovos

. 1 colher (sobremesa) de açúcar

. 5 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de fubá

. 1 colher (sopa) de fermento em pó

. 1 colher (chá) de sal

. 1 colher (sobremesa) de queijo parmesão ralado

Recheio

. 1 dente de alho picado

. 1 cebola picada

. 1 colher (sopa) de margarina

. 1/2 xícara (chá) de creme de leite

. 150 g de peito de frango cozido e desfiado

. 1 envelope de caldo de galinha caipira

. 1/2 xícara (café) de cheiro-verde picado

. 1/2 lata de milho cozido, lavado e escorrido

. 1 colher (sopa) de farinha de trigo

Cobertura

. 1 xícara (chá) de creme de leite

. 1 1/2 xícara (chá) de salgadinho de milho

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata as claras até ponto de neve. Separe. Também na batederia, bata as gemas com o açúcar. Desligue. Junte a farinha, o fubá, o fermento, o sal e o parmesão. Mexa com um fuê e, aos poucos, acrescente as claras em neve.

Coloque nas fôrmas de aço as forminhas de papel e 2 colheres (sopa) da massa. Leve para assar por 15 minutos em forno preaquecido.

Recheio

Leve todos os ingredientes ao fogo baixo e refogue até formar um creme.

Como rechear

Faça um buraco no bolinho assado e frio. Recheie. Tampe com a massa retirada.

Faça a cobertura

Triture o salgadinho e junte ao creme de leite. Cubra o bolo com a mistura usando 1 colher (sopa). Decore.