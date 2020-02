Crostini de abobrinha

Calorias: 201 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 3 colheres (sopa) de azeite

· 1 dente de alho picado

· 1 abobrinha grande corta da em cubos

· 100 g de mussarela cortada em cubos

· 1 tomate sem sementes e cortado em cubos

· 1 dente de alho inteiro

· 20 fatias de pão italiano corta do em fatias

· 2 colheres (sopa) de manjericão

· Sal a gosto

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura alta. Em uma panela, ponha duas colheres (sopa) do azeite, sal e o alho picado. Refogue a abobrinha até que fique crocante. Retire do fogo, junte a mussarela e o tomate. Esfregue o dente de alho inteiro em cada fatia de pão. Arrume-as numa assadeira e banhe cada uma com o azeite restante. Cubra as fatias com o refogado e polvilhe com o manjericão. Leve ao forno até a mussarela derreter e sirva.