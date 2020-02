Croquete de carne

Calorias: 116 por porção

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1/2 kg de sobras de carne assada ou ensopada picada

· 1/3 de xícara (chá) de cebola picada

· 2 colheres (sopa) de salsinha picada

· 2 colheres (sopa) de óleo

· 1/3 de xícara (chá) de água

· 1 colher (sopa) de farinha de trigo aproximadamente

· 1 ovo ligeiramente batido

· 2 xícaras (chá) de farinha de rosca

· Sal, pimenta-do-reino a gosto e óleo para fritar

Modo de preparo:

Refogue a cebola e a salsinha no óleo. Passe para um processador e junte a carne. Adicione a água e triture. Transfira para uma panela e polvilhe a farinha. Tempere com o sal e a pimenta e leve ao fogo, sem parar de mexer, até começar a soltar do fundo da panela. Se necessário, adicione mais farinha. Deixe esfriar. Com as mãos úmidas modele os croquetes e passe-os pelo ovo e pela farinha de rosca. Frite poucos de cada vez, no óleo quente, até ficarem dourados. Retire e escorra em papel-toalha. Sirva quente.