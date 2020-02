Croquete de abóbora com carne-seca

Desfie bem a carne-seca.

Aqueça o azeite, doure a cebola, acrescente a carne-seca e refogue por 3 minutos.

Junte a salsa e deixe esfriar.

Cozinhe a abóbora no caldo de legumes, no fogo brando e com a panela tampada, até ficar bem macia. Escorra.

No liquidificador, bata a abóbora e o leite.

Leve ao fogo, junte a margarina e deixe ferver.

No fogo brando (160 ºC), acrescente a farinha de trigo e mexa rapidamente sem parar até engrossar e desgrudar do fundo da panela.

Deixe esfriar.

Divida a massa em 30 bolinhas, abra e recheie com a carne-seca.

Modele os croquetes, passe no ovo batido e na farinha de rosca.

Aqueça o óleo e frite os croquetes até dourarem.

Retire, escorra sobre papel-toalha e sirva em seguida.