Calorias: 100 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Médio

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 1 1/2 xícara (chá) de manteiga

. 2 tabletes de fermento biológico

. 1/2 xícara (chá) de água morna

. 3/4 de xícara (chá) de leite fervente

. 4 colheres (sopa) de açúcar

. Sal a gosto

. 1 ovo batido

. 4 1/3 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 gema batida com 1 colher (sopa) de leite

Modo de preparo

Bata a manteiga com 1/3 de xícara da farinha. Ponha entre duas folhas de papel-alumínio e aperte até obter um retângulo. Reserve por uma hora. Dissolva o fermento na água. À parte, misture o leite, o açúcar e o sal. Junte o fermento e o ovo. Ponha a farinha restante e amasse. Abra num retângulo e adicione a manteiga sobre metade da área. Dobre a outra metade por cima, aperte as bordas e abra, formando um retângulo. Dobre três vezes, cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Repita duas vezes. Deixe a massa gelar por uma hora. Faça 12 triângulos, enrole e curve as pontas. Disponha na assadeira. Pincele a mistura de gema e leite. Reserve por 45 minutos. Leve ao forno e asse até dourar.