Crepe com recheio de frango defumado e requeijão

Calorias: 519 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Massa:

. 2 ovos

. 1 1/2 xícara (chá) de leite

. 1 pitada de sal

. 1 xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de manteiga derretida e fria

Recheio de frango defumado e requeijão:

. 3 xícaras (chá) de frango defumado desfiado

. 1 xícara (chá) de requeijão cremoso

. 1/2 xícara (chá) de leite

. Sal, pimenta-do-reino branca, noz-moscada ralada e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Massa: Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por alguns minutos, até ficar homogêneo. Passe para uma tigela, tampe e deixe na geladeira por uma hora. Unte com o óleo uma frigideira antiaderente de 20 cm de diâmetro e aqueça em fogo médio. Depois de bem quente, acrescente duas colheres e meia (sopa) da massa. Logo em seguida, incline a frigideira para os lados, sem tirar do fogo, para que a massa se espalhe por igual, formando uma camada fininha no fundo da frigideira. Deixe fritar até dourar as bordas. Com uma espátula, vire a panqueca e doure do outro lado. Repita o procedimento até acabar a massa. Coloque o recheio e feche.

Recheio de frango defumado e requeijão: Em uma panela antiaderente misture todos os ingredientes e leve ao fogo para aquecer. Retire e coloque cerca de duas colheres (sopa) do recheio na massa de crepe já pronta. Depois é só dobrar o disco da forma desejada. Veja nesta página quatro jeitos lindos de servir esta delícia.