No liquidificador, bata o óleo, o ovo e o leite e junte aos poucos a farinha de trigo e o fermento em pó.

Divida a massa em duas partes e acrescente o chocolate em pó a uma delas, misturando bem.

Em uma frigideira pequena antiaderente, levemente untada com óleo, faça os crepes com as duas massas.

Espere esfriar.

Forre taças individuais com um crepe simples e outro de chocolate.