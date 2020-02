Creme gelado de papaia

Descasque as papaias e retire as sementes

Corte em pedaçõs e bata no liquidificador até obter um creme liso

Reserve

Em uma panela, coloque a água, o adoçante e deixe ferver até que o adoçante se dissolva por completo

Retire do fogo, acrescente o creme de papaia e mexa bem

Despeje em um recipiente e leve ao freezer até firmar, mexendo de vez em quando para desmanchar os cristais

Retire do freezer, bata no liquidificador com o iogurte natural e a essência de baunilha

Distribua o creme em taças individuais

Leve à geladeira para gelar

Ao servir, coloque no meio de cada taça 1 colher (chá) de iogurte, faça 1 espiral e decore com folhas de hortelã